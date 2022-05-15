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Пауло Дибала написал прощальное письмо «Ювентусу». Он покинет клуб по окончании сезона

Пауло Дибала написал прощальное письмо «Ювентусу». Он покинет клуб по окончании сезона
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала опубликовал прощальное письмо. По окончании сезона аргентинец покинет туринский клуб.

«Трудно подобрать нужные слова для прощания. Столько лет и столько эмоций, пережитых вместе… Я думал, что мы будем вместе с «Ювентусом» намного дольше, но судьба разводит нас по разным дорогам.

Я никогда не забуду всё, что в «Ювентусе» заставили меня испытать. Буду помнить каждую игру, каждый гол. С этим клубом я рос, учился, жил и мечтал о будущем. Это были семь лет волшебства, 12 трофеев и 115 голов, которые никто не сотрёт у нас из памяти. Никогда.

Спасибо за поддержку в трудную минуту. Спасибо тем, кто сопровождал меня на протяжении многих лет: от первого до последнего года в «Ювентусе», от болельщиков до сотрудников клуба. Спасибо всем: тренерам и товарищам по команде, персоналу и руководству.

Носить эту великую майку, ещё и с капитанской повязкой, было для меня главной гордостью в жизни. Я смогу поделиться этим со своими детьми и внуками. Завтра будет мой последний матч в этой футболке. Трудно представить, но это будет конец нашей истории. Это будет непросто, но я выйду на поле с улыбкой и с высоко поднятой головой, зная, что я отдал всё для тебя, «Ювентус», — написал Дибала в своих соцсетях.

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