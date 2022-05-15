Пауло Дибала написал прощальное письмо «Ювентусу». Он покинет клуб по окончании сезона

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала опубликовал прощальное письмо. По окончании сезона аргентинец покинет туринский клуб.
«Трудно подобрать нужные слова для прощания. Столько лет и столько эмоций, пережитых вместе… Я думал, что мы будем вместе с «Ювентусом» намного дольше, но судьба разводит нас по разным дорогам.
Я никогда не забуду всё, что в «Ювентусе» заставили меня испытать. Буду помнить каждую игру, каждый гол. С этим клубом я рос, учился, жил и мечтал о будущем. Это были семь лет волшебства, 12 трофеев и 115 голов, которые никто не сотрёт у нас из памяти. Никогда.
Спасибо за поддержку в трудную минуту. Спасибо тем, кто сопровождал меня на протяжении многих лет: от первого до последнего года в «Ювентусе», от болельщиков до сотрудников клуба. Спасибо всем: тренерам и товарищам по команде, персоналу и руководству.
Носить эту великую майку, ещё и с капитанской повязкой, было для меня главной гордостью в жизни. Я смогу поделиться этим со своими детьми и внуками. Завтра будет мой последний матч в этой футболке. Трудно представить, но это будет конец нашей истории. Это будет непросто, но я выйду на поле с улыбкой и с высоко поднятой головой, зная, что я отдал всё для тебя, «Ювентус», — написал Дибала в своих соцсетях.
- 15 мая 2022
-
21:32
-
21:25
-
21:15
-
21:15
-
21:13
-
21:11
-
21:05
-
21:05
-
21:01
-
21:01
-
20:59
-
20:56
-
20:47
-
20:41
-
20:38
-
20:28
-
20:27
-
20:17
-
20:16
-
20:06
-
20:06
-
20:02
-
20:01
-
19:59
-
19:56
-
19:51
-
19:50
-
19:50
-
19:47
-
19:44
-
19:43
-
19:38
-
19:38
-
19:37
-
19:31