Пауло Дибала вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров команды, сообщает Opta Sports.
В матче 36-го тура Серии А с «Дженоа» (1:2) 28-летний аргентинец забил гол. Этот мяч стал для Дибалы 115-м в футболке «Ювентуса».
Теперь Дибала делит девятую строчку с Роберто Баджо. На первом месте находится Алессандро Дель Пьеро. На его счету 290 голов за «Юве». Вторую позицию занимает Джампьеро Бониперти (179), а третью — Роберто Беттега (178).
В текущем сезоне Дибала сыграл за «Ювентус» в 36 матчах во всех турнирах, забив 15 голов, а также отдав 6 результативных передач.
Ранее сообщалось, что футболист может перейти в дортмундскую «Боруссию». Руководство «шмелей» предложило аргентинцу зарплату в районе € 4,5 млн в год и постоянное место в стартовом составе из-за вероятного ухода форварда Эрлинга Холанда.
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