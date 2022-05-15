Хосеп Гвардиола — «Саутгемптону»: обыграйте «Ливерпуль» 4:0!
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обратился к «Саутгемптону» перед их матчем в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».
«Хотел бы я что-то сказать «Саутгемптону»? Обыграйте «Ливерпуль» 4:0!
У нас есть большое преимущество перед последним туром: мы играем дома, всё в наших руках. Нам не нужно смотреть на другие клубы, только на себя. Мы должны отдать все силы.
Это справедливо, учитывая уровень нашего соперника. Судьба трофея решится в последнем туре. Обе команды очень хороши», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
После 37 сыгранных туров «Манчестер Сити» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 90 очков. «Ливерпуль» с 86 очками находится на второй строчке в таблице.
Комментарии
- 15 мая 2022
-
21:32
-
21:25
-
21:15
-
21:15
-
21:13
-
21:11
-
21:05
-
21:05
-
21:01
-
21:01
-
20:59
-
20:56
-
20:47
-
20:41
-
20:38
-
20:28
-
20:27
-
20:17
-
20:16
-
20:06
-
20:06
-
20:02
-
20:01
-
19:59
-
19:56
-
19:51
-
19:50
-
19:50
-
19:47
-
19:44
-
19:43
-
19:38
-
19:38
-
19:37
-
19:31
Партнерский контент