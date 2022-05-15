Хосеп Гвардиола — «Саутгемптону»: обыграйте «Ливерпуль» 4:0!

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обратился к «Саутгемптону» перед их матчем в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».



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У нас есть большое преимущество перед последним туром: мы играем дома, всё в наших руках. Нам не нужно смотреть на другие клубы, только на себя. Мы должны отдать все силы.



Это справедливо, учитывая уровень нашего соперника. Судьба трофея решится в последнем туре. Обе команды очень хороши», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



После 37 сыгранных туров «Манчестер Сити» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 90 очков. «Ливерпуль» с 86 очками находится на второй строчке в таблице.