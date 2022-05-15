Андрей Соломатин: ЦСКА надо доиграть сезон и думать, что дальше делать с командой
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Бывший российский футболист Андрей Соломатин прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара» (0:1) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Много вопросов по игре, по результатам последних матчей. Тут, конечно, есть над чем задуматься. В первом тайме была одна осмысленная атака, когда Эджуке бил в противоход Сафонову. Объективно во втором тайме ЦСКА играл с преимуществом, но не забили и снова пропустили. Очередные 0:1. Сейчас надо доиграть этот сезон и думать, что дальше делать с командой. Будет ли ЦСКА искать нового тренера? Возможно, поживём – увидим», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, поражение лишило ЦСКА шансов на медали чемпионата России нынешнего сезона.
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