«Самоотдачей и игрой довольны». Березуцкий — о поражении ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о поражении в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).
«На мой взгляд, сегодня было два разных тайма. Первый был не очень, во втором мы играли очень хорошо. Создали много моментов, но не смогли забить и пропустили в контратаке. В целом самоотдачей и игрой довольны.
Игра Сафонова? Он играл достойно, но это вопрос для главного тренера «Краснодара». Что касается Медины, у него, как и у Набабкина, есть некоторые проблемы со здоровьем. Не факт, что они смогли бы выдержать всю игру. Дебют Тарбы? Для первого матча достаточно неплохо», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
«Краснодар» набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. ЦСКА (47) находится на пятом месте. Ранее досрочно чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».
- 15 мая 2022
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