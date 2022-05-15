Гол после забега через всё поле — в видеообзоре матча «Милан» — «Аталанта»

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане в рамках 37-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Милан» принимал «Аталанту». Хозяева одержали победу – 2:0.

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Счёт был открыт во втором тайме. На 56-й минуте отличился нападающий Рафаэл Леау, ему ассистировал Жуниор Мессьяс. На 75-й минуте взятием ворот отметился защитник Тео Эрнандес, голевой пас отдал Раде Крунич. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч, но провёл всю игру на скамейке запасных.

После 37 сыгранных туров «Милан» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Россонери» набрали 83 очка. «Аталанта» (59) – на восьмой строчке. Действующий чемпион Италии — «Интер».