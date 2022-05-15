Сторожук: моя дальнейшая судьба в «Краснодаре»? Скоро сами всё узнаете

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук ответил на вопрос по поводу своего будущего в клубе.
«Петров получил травму в матче с «Ростовом», так что он выбыл до конца сезона. Что касается замен, разумеется, они планируются в зависимости от состояния футболистов и некоторых других показателей. Конечно, замены делаются с учётом усиления игры, пусть это и не всегда получается. Ребята, которые вышли сегодня в атаке, отыграли вчера 65 минут за «Краснодар-2». Было бы глупо давать им целый второй тайм и надеяться на чудо.
Моя дальнейшая судьба в клубе? Вы скоро сами всё узнаёте, я продолжаю сейчас работать в «Краснодаре». Впереди ещё одна важная игра, после неё уже будут какие-то новости. Пока точно ничего не могу сказать», — передаёт слова Сторожука корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 15 мая 2022
-
22:53
-
22:50
-
22:41
-
22:38
-
22:37
-
22:36
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:31
-
22:30
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:18
-
22:17
-
22:10
-
22:07
-
22:07
-
21:57
-
21:56
-
21:54
-
21:51
-
21:49
-
21:47
-
21:36
-
21:34
-
21:34
-
21:32
-
21:25
-
21:15
-
21:15
-
21:13
-
21:11
-
21:05