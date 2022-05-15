Сторожук: моя дальнейшая судьба в «Краснодаре»? Скоро сами всё узнаете

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук ответил на вопрос по поводу своего будущего в клубе.

«Петров получил травму в матче с «Ростовом», так что он выбыл до конца сезона. Что касается замен, разумеется, они планируются в зависимости от состояния футболистов и некоторых других показателей. Конечно, замены делаются с учётом усиления игры, пусть это и не всегда получается. Ребята, которые вышли сегодня в атаке, отыграли вчера 65 минут за «Краснодар-2». Было бы глупо давать им целый второй тайм и надеяться на чудо.

Моя дальнейшая судьба в клубе? Вы скоро сами всё узнаёте, я продолжаю сейчас работать в «Краснодаре». Впереди ещё одна важная игра, после неё уже будут какие-то новости. Пока точно ничего не могу сказать», — передаёт слова Сторожука корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.