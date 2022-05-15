«Атлетико» объявил, что Луис Суарес покинет клуб по окончании сезона

Уругвайский нападающий Луис Суарес покинет состав мадридского «Атлетико» по окончании нынешнего сезона, сообщила пресс-служба «матрасников» в «Твиттере».
Таким образом, Суарес провёл сегодня последний матч на домашнем стадионе «Атлетико» — его команда сыграла вничью с «Севильей» (1:1) в матче 37-го тура испанской Примеры. В прощальном домашнем матче Луис не сумел отметиться результативными действиями. Летом уругваец станет свободным агентом.
Контракт уругвайского форварда истекает в июне 2022 года. В текущем сезоне Суарес провёл 43 матча за «Атлетико» во всех турнирах, забив 13 голов, а также отдав три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего футболиста в € 10 млн.
Ранее сообщалось, что нападающий готов пойти на сокращение заработной платы, если получит предложение от «Барселоны».
Суарес едва не поразил ворота «Севильи» в прощальном домашнем матче:
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