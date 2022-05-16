Тен Хаг будет руководить «Манчестер Юнайтед» в последнем матче сезона с «Кристал Пэлас»
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Сегодня, 16 мая, главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прибудет в Англию и официально возглавит «Манчестер Юнайтед», сообщает The Guardian.
По информации источника, нидерландский специалист будет руководить «красными дьяволами» в матче 38-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», который состоится 22 мая.
Напомним, соглашение «Манчестер Юнайтед» с тен Хагом рассчитано до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.
Сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «МЮ», а также будет параллельно возглавлять сборную Австрии.
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