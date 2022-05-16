Анчелотти раскрыл, сыграют ли Вальверде и Родриго в финале ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, смогут ли принять участие в предстоящем финальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» Родриго и Федерико Вальверде.



«Возможно, Родриго и Вальверде выйдут с первых минут с «Ливерпулем». Может быть, да, а может быть, и нет, но они точно будут играть в этом матче.



Вальверде должен чаще бить по воротам. Это его преимущество, которое он редко использовал в предыдущих встречах, но в последних матчах он делал это гораздо чаще. Это хорошо для нашей команды и для него самого», – приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Финальный матч пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Финал изначально должен был проходить на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, но УЕФА перенёс матч из России.

Все пять финало ЛЧ Карло Анчелотти