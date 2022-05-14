Карло Анчелотти рассказал о будущем Эдена Азара в мадридском «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что полузащитник Эден Азар останется в команде на следующий сезон.
«Эден Азар останется в «Реале» в следующем сезоне. План Азара очень ясен, он хочет показать свои качества в следующем сезоне», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
31-летний Азар стал футболистом испанской команды в 2019 году. «Реал» заплатил за игрока лондонского «Челси» € 115 млн. С тех пор бельгийский полузащитник в 65 матчах во всех турнирах забил шесть голов и отдал 10 результативных передач.
Согласно данным Transfermarkt, за время в «Реале» Эден Азар получил 16 травм, из-за которых пропустил 72 матча. В настоящее время Азар по-прежнему восстанавливается после травмы.
«Реал» разгромил «Леванте» в 36-м туре Ла Лиги:
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