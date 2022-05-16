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Лунин стал самым молодым голкипером «Реала», отбившим пенальти в Ла Лиге

Лунин стал самым молодым голкипером «Реала», отбившим пенальти в Ла Лиге
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Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин, который вышел в стартовом составе в игре с Кадисом, отбил пенальти на 61-й минуте встречи от Альваро Негредо.

Таким образом, Лунин в возрасте 23 лет и 93 дней стал стал самым молодым голкипером «сливочных", отбившим пенальти в Ла Лиге, как минимум с сезона-2008/09 (с момента начала сбора статистики).

22 июня 2018 года Андрей пополнил состав «Реала», перейдя из луганской «Зари».

После 37 сыгранных туров «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Мадридская команда набрала 85 очков. «Кадис» с 36 очками находится на 18-й строчке в турнирной таблице испанского первенства. «Сливочные» досрочно стали чемпионами страны.

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