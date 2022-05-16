Антонио Конте рассказал об инфекции в «Тоттенхэме» перед матчем с «Бёрнли»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте рассказал об инфекции в команде накануне матча с «Бёрнли» в 37-м туре чемпионата Англии.

«У Уго была лихорадка, но он не мог пропустить важную игру. Это было нелегко, потому что вчера врач прислал мне сообщение о том, что у нескольких игроков проблемы с желудком, рвота и лихорадка. Игроки показали, что они очень профессиональны и хорошо понимают момент. Они не были в 100-процентной физической форме, но Уго — наш капитан, и он не хотел пропускать эту игру», — приводит слова Конте Daily Mail.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 68 очков. В заключительном туре команда сыграет с «Норвич Сити». Матч состоится 22 мая.