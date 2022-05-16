Антонио Конте рассказал об инфекции в «Тоттенхэме» перед матчем с «Бёрнли»
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте рассказал об инфекции в команде накануне матча с «Бёрнли» в 37-м туре чемпионата Англии.
«У Уго была лихорадка, но он не мог пропустить важную игру. Это было нелегко, потому что вчера врач прислал мне сообщение о том, что у нескольких игроков проблемы с желудком, рвота и лихорадка. Игроки показали, что они очень профессиональны и хорошо понимают момент. Они не были в 100-процентной физической форме, но Уго — наш капитан, и он не хотел пропускать эту игру», — приводит слова Конте Daily Mail.
На данный момент «Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 68 очков. В заключительном туре команда сыграет с «Норвич Сити». Матч состоится 22 мая.
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