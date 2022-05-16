The Sun: нападающий «Вулверхэмптона» Силва может перейти в «Реал»
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Центральный нападающий английского «Вулверхэмптона» Фабиу Силва может перебраться в стан мадридского «Реала», сообщает The Sun.
По сведениям источника, «Королевский клуб» давно следит за игрой португальца и может предпринять попытку его подписания в летнее трансферное окно.
19-летний Фабиу Силва перешёл в «Вулверхэмптон» из «Порту» в сентябре 2020 года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги молодой нападающий провёл за клуб 22 матча, в которых не отметился результативными действиями. На его счету также два матча и один гол за молодёжный состав «Вулверхэмптона».
Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Фабиу Силвы в € 18 млн. Контракт Силвы с английским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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