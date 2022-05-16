«Динамо» Загреб в пятый раз подряд стало чемпионом Хорватии
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Загребское «Динамо» в 35-м туре чемпионата Хорватии обыграло «Шибеник» (2:0) и за тур до окончания турнира досрочно обеспечило себе чемпионский титул. Этот трофей стал для команды пятым подряд и 23-м в истории.
На втором месте турнирной таблицы с 72 очками расположился «Хайдук», который также занимает второе место по количеству побед в чемпионате Хорватии. Их у команды шесть.
Напомним, «Динамо» также является четырёхкратным победителем чемпионата Югославии и семикратным — Кубка Югославии. В Хорватии загребская команда также выиграла 16 Кубков и шесть Суперкубков страны.
В сезоне-1966/1967 «Динамо» победило в розыгрыше Кубка Ярмарок, а в 1976 году выиграло Балканский кубок. В следующем сезоне команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
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