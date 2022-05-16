Футболисты и тренеры «Рубина» выкупили все билеты на домашнюю игру с «Уфой»

Посещение матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Уфой» на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани будет бесплатным. Тренерский штаб и игроки «Рубина» выкупили все билеты на матч. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«В этот тяжелейший момент команда как никогда нуждается в поддержке болельщиков – тренерский штаб и футболисты «Рубина» приняли решение выкупить все билеты на игру. Приходите на стадион и поддержите свою команду в важнейшем матче сезона – вместе мы сильнее!» — сказано в заявлении пресс-службы.

Напомним, в случае поражения «Рубина» в матче с «Уфой» казанская команда, согласно действующему регламенту РПЛ, вылетит в Футбольную национальную лигу.

У «Рубина» после 29 матчей в чемпионате России 14-я строчка в турнирной таблице и 29 очков. У «Уфы», которая идёт в зоне вылета (15-е место), на два очка меньше.