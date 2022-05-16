В «Химках» прокомментировали новость, что Мамаев и Жирков покинут клуб по окончании сезона

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на информацию о том, что подмосковный клуб не будет продлевать контракты с Павлом Мамаевым и Юрием Жирковым.

«Решения все будут после 21 мая, после 30-го тура. До этого времени никаких решений по данным вопросам не принималось и не будет. Наша задача — игра со «Спартаком» и завершение чемпионата. После этого с теми игроками, у которых истекают контракты, мы будем садиться и разговаривать о дальнейших взаимоотношениях с клубом», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Химки» не будут продлевать контракты с Павлом Мамаевым и Юрием Жирковым и футболисты покинут подмосковную команду по окончании нынешнего сезона.