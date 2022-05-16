Юрий Жирков и Павел Мамаев покинут «Химки» по окончании сезона

«Химки» не будут продлевать контракты с Павлом Мамаевым и Юрием Жирковым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Текущие соглашения игроков истекают после нынешнего сезона.

«Мамаев и Жирков возрастные футболисты, которые получают большую зарплату, но при этом много травмируются. Поэтому в клубе приняли решение не продлевать контракты с игроками», — добавил источник «Чемпионата».

Жирков выступает за «Химки» с 2022 года. Его контракт с клубом истекает по окончании текущего сезона. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.

Мамаев также играет за «Химки» с января нынешнего года, и его контракт рассчитан до конца сезона. На его счету 7 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.