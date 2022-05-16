Бека-Бека: жить в России — здорово
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Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека заявил, что счастлив в России и считает Москву одним из красивейших городов мира.
«Когда я переходил в московский клуб, то ничего не знал о России. Но сейчас могу точно сказать: мне легко здесь жить, у меня нет никаких проблем. Жить в России — здорово.
Москва — лучший европейский город? Не знаю, я не был во многих странах. Думаю, Москва — один из самых красивейших городов мира.
Когда мои родственники и знакомые спрашивают, как у меня дела в России, всегда отвечаю, что у меня всё прекрасно. Я счастлив в Москве», — приводит слова Бека-Бека «РБ Спорт».
Напомним, Алексис Бека-Бека перешёл в «Локомотив» в августе 2021 года. Французский полузащитник является воспитанником «Кана».
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