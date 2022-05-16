Юран: Жирков и Мамаев? Я хочу Роналду и Месси привезти в «Химки»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран, отвечая на вопрос о намерении сохранить в составе Павла Мамаева и Юрия Жиркова, в шутливой форме заявил о желании пригласить в команду Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Есть ли понимание, останутся Жирков и Мамаев? Пока не говорили. После последнего тура с руководством обсудим, какие возможности у нас будут. Будем решать по бюджету, по комплектованию команды, какие позиции нам нужны, пойдёт ли руководство клуба на омоложение состава. С руководством клуба тоже пока не говорили. Главный тренер должен отталкиваться от возможностей клуба, какой курс будет. Пока не могу сказать конкретно, кто останется, с кем продлим контракты.

Хочу ли я продлить контракты с Жирковым и Мамаевым? Нужно понимать, какие задачи будут стоять перед командой. Это немаловажный фактор. Желание есть, а возможностей может не быть. Я хочу Криштиану Роналду и Месси привезти в «Химки», желание у меня запредельное. Но мне скажут, чтобы опустился на земельку (смеётся)», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Химки» не будут продлевать контракты с Павлом Мамаевым и Юрием Жирковым и футболисты покинут подмосковную команду по окончании нынешнего сезона.