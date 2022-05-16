Смородская предположила, что у Слуцкого конфликт с футболистами «Рубина»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации в казанском «Рубине».

«По ходу сезона я не могла представить, что «Рубин» может вылететь в ФНЛ. Что происходит? Я думаю, что тут всё комплексно. Из-за одной причины такой тяжёлой ситуации быть не может. Возможно, это разлад среди игроков, скорее всего, конфликт с главным тренером команды или какой-нибудь скрытый конфликт», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, за тур до окончания Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сохраняется вероятность прямого вылета «Рубина» в Футбольную национальную лигу. Это произойдёт, если подопечные Леонида Слуцкого проиграют в матче 30-го тура чемпионата России с «Уфой».

Самые возрастные тренеры в футболе. Видео: