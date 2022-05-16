Онопко получил диплом от Олимпийского комитета России

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко получил награду «За соблюдение принципов справедливости на протяжении всей спортивной и профессиональной карьеры» от Олимпийского комитета России. Награда была вручена специалисту перед игрой «Ростова» с «Химками (2:0) в 29-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба «Ростова» в телеграм-канале.

52-летний Онопко вошёл в тренерский штаб донской команды после возвращения в клуб Валерия Карпина. Онопко также входит в тренерский штаб Карпина в сборной России.

Напомним, с 2009 по 2020 год Онопко был ассистентом главных тренеров в московском ЦСКА.

«Ростов» после 29 матчей в чемпионате России располагается в турнирной таблице на девятой позиции с 38 очками. В следующем туре ростовчане сыграют с ЦСКА на выезде.