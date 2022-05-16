«Ювентус» хочет подписать защитника «Арсенала», «канониры» просят € 45 млн
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Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании контракта с защитником лондонского «Арсенала» Габриэлом дос Сантосом Магальяйнсом. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
По сведениям источника, «канониры» хотят выручить за продажу 24-летнего футболиста € 45 млн.
Габриэл стал футболистом английского клуба в 2020 году, перейдя из французского «Лилля» за € 26 млн. В нынешнем сезоне на счету бразильского защитника участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, в которых он забил четыре гола.
Соглашение между Габриэлем и «Арсеналом» истекает в 2025 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 30 млн.
24 года в одном клубе! Главные футболисты-однолюбы в английской Премьер-лиге. Видео:
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