«Ювентус» хочет подписать защитника «Арсенала», «канониры» просят € 45 млн

Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании контракта с защитником лондонского «Арсенала» Габриэлом дос Сантосом Магальяйнсом. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

По сведениям источника, «канониры» хотят выручить за продажу 24-летнего футболиста € 45 млн.

Габриэл стал футболистом английского клуба в 2020 году, перейдя из французского «Лилля» за € 26 млн. В нынешнем сезоне на счету бразильского защитника участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, в которых он забил четыре гола.



Соглашение между Габриэлем и «Арсеналом» истекает в 2025 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 30 млн.

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