Юрген Клопп не ждёт, что «Манчестер Сити» потеряет очки в матче с «Астон Виллой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не думает о том, что «Манчестер Сити» может потерять очки в матче 38-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой».

«Я действительно с нетерпением жду завтрашней игры.

Большой ли это шанс? Я бы так не сказал, потому что не знаю, когда «Сити» в последний раз терял очки в двух матчах подряд.



Я не ожидаю, что «Манчестер Сити» потеряет очки, но это никак не повлияет на нашу завтрашнюю игру. В идеальном мире мы выйдем на последний матч с отставанием в одно очко.

Как чувствуют себя Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк? Процесс восстановления ещё не завершен. Всего два дня назад мы играли 120 минут. Парни оказались в моём распоряжении только сегодня, и нам нужно принять много решений», — приводит слова Клоппа Sky Sports.