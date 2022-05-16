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Гави близок к заключению нового контракта с «Барселоной»

Гави близок к заключению нового контракта с «Барселоной»
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Полузащитник «Барселоны» Гави близок к заключению нового соглашения с каталонским клубом, сообщает COPE.

По информации источника, последняя встреча агента Гави и спортивного директора «Барселоны» Матеу Алемани прошла хорошо. Стороны убеждены, что новый контракт 17-летнего полузащитника с испанским клубом будет рассчитан до 2027 года.

Напомним, Гави выступает за основную команду «Барселоны» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах испанской Примеры, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. С прошлого года Гави вызывается в национальную команду Испании.

«Барселона» в 37 матчах набрала 73 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Ранее досрочно чемпионом страны стал «Реал».

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