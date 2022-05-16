Гендиректор «Ювентуса» высказался о возможном подписании Поля Погба

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене ответил на вопрос о потенциальном переходе в туринский клуб полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
«Поль Погба — игрок «Манчестер Юнайтед», я уважаю его и его клуб. У агентства, к которому относится Поль Погба также есть такие клиенты как Мойзе Кен, Пеллегрини, Поль вовсе не был главной темой на сегодняшней встрече», — приводит слова Арривабене в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
По информации источника Поль Погба пока не торопится, определяться со своим будущим. Пока что нет сообщений о договорённости игрока с «Ювентусом».
Ранее сообщалось, что представитель 29-летнего звёздного хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в понедельник, 16 мая, прибудет в Турин для переговоров по контракту с «Ювентусом».
- 16 мая 2022
-
21:48
-
21:46
-
21:27
-
21:24
-
21:14
-
21:05
-
20:58
-
20:45
-
20:40
-
20:32
-
20:21
-
20:14
-
20:05
-
19:43
-
19:39
-
19:32
-
19:17
-
19:12
-
19:03
-
18:49
-
18:45
-
18:36
-
18:31
-
18:24
-
18:15
-
18:06
-
18:01
-
17:55
-
17:46
-
17:38
-
17:31
-
17:26
-
17:17
-
17:15
-
17:12