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Гендиректор «Ювентуса» высказался о возможном подписании Поля Погба

Гендиректор «Ювентуса» высказался о возможном подписании Поля Погба
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Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене ответил на вопрос о потенциальном переходе в туринский клуб полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Поль Погба — игрок «Манчестер Юнайтед», я уважаю его и его клуб. У агентства, к которому относится Поль Погба также есть такие клиенты как Мойзе Кен, Пеллегрини, Поль вовсе не был главной темой на сегодняшней встрече», — приводит слова Арривабене в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По информации источника Поль Погба пока не торопится, определяться со своим будущим. Пока что нет сообщений о договорённости игрока с «Ювентусом».

Ранее сообщалось, что представитель 29-летнего звёздного хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в понедельник, 16 мая, прибудет в Турин для переговоров по контракту с «Ювентусом».

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