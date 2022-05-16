Килиан Мбаппе пока не подписал контракт с «Реалом», но согласовал его условия
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пока что не подписал контракт с мадридским «Реалом». Однако француз согласовал условия контракта с испанским клубом. Об этом сообщает The Athletic.
Сообщается, что Килиан Мбаппе покинет парижский клуб в качестве свободного агента этим летом.
По информации источника парижане всё ещё пытаются переубедить французского форварда.
В нынешнем сезоне 23-летний французский нападающий провёл за «ПСЖ» 45 матчей во всех турнирах. Он забил 36 голов и сделал 21 результативную передачу. Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» столкнулся с проблемами при переговорах с футболистом из-за требований по имиджевым правам. Испанский клуб хочет владеть 50% имиджевых прав Килиана Мбаппе.
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