Кьеллини заменили на 18-й минуте матча с «Лацио» под овации трибун

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини провёл последний матч за «Ювентус» на «Альянц Стэдиум». 37-летний игрок вышел в стартовом составе на последнюю домашнюю игру сезона в рамках 37-го тура Серии А с «Лацио» (счёт после первого тайма — 2:0).

На 18-й минуте главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заменил Джорджо Кьеллини, дав болельщикам возможность проводить капитана, покидающего клуб по окончании сезона, бурными овациями. Кьеллини, обнявшись с партнёрами, передал капитанскую повязку аргентинскому форварду Пауло Дибале, который также покинет туринский клуб летом.

Вместо него на поле вышел нидерландский защитник Маттейс де Лигт.

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Джорджо Кьеллини стал игроком «Ювентуса» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины» за € 7,7 млн. С тех пор он провёл за клуб 559 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 25 результативных передач. В составе «Ювентуса» он стал девятикратным победителем чемпионата Италии, пятикратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также чемпионом Серии B в сезоне-2006/2007.