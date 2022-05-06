«Лишь один человек может помешать Бензема взять «Золотой мяч». Карима нагло лишат награды?

Нет, Месси и Роналду на этот раз ни при чём.

Форвард «Реала» Карим Бензема – главный претендент на «Золотой мяч». Француз проводит отличный сезон. В среду Бензема реализовал пенальти в дополнительное время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1) и вывел свою команду в финал. В активе Карима 43 гола в 43 официальных матчах за «Реал» в этом сезоне.

Бензема повторил достижения Альфредо Ди Стефано и Уго Санчеса, которые забивали по 43 гола в сезонах-1956/1957 и 1986/1987 соответственно. В ближайшее время он должен превзойти их. Кажется, что конкурентов в борьбе за «Золотой мяч» у нападающего просто нет. Аргументы главного тренера «Реала» Карло Анчелотти и президента клуба Флорентино Переса в пользу Карима выглядят объективными даже для многих нейтральных любителей футбола.

«Карима не нужно обучать или направлять. Карима нужно просто использовать. Он сам себе тренер, потому что он отличный профессионал, скромный человек, отличный игрок. Он выиграл много матчей для нас, в этом сезоне он обеспечивал результат. Сейчас он один из самых известных игроков мира, но при этом сохраняет большую скромность. Думаю, в этом его сила. Он выиграет «Золотой мяч». Но выиграет не только благодаря себе – за этим будет стоять сильная структура сильного клуба», – сказал Анчелотти.

«Бензема хорош сейчас и был хорош всегда, с момента перехода в «Реал». Никто не сомневается в том, что он получит «Золотой мяч». Они больше не могут забирать этот приз у него. Бензема выиграет «Золотой мяч», он должен был получить его ещё раньше. Весь мир знает об этом», – в свою очередь, заявил Перес.

Президент «Реала» считает, что у Бензема «больше не могут забирать этот приз». Но решать не ему. Огромное влияние на распределение мест оказывают СМИ. И вот здесь-то у Карима могут возникнуть определённые проблемы. Да, Бензема по-прежнему лидирует в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» от Goal.com. Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поднялся с третьего на второе место в списке, опередив форварда «Баварии» Роберта Левандовского. Четвёртое и пятое места занимают Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Садио Мане («Ливерпуль»).

Стоит отметить, что в топ-20 рейтинга не вошли нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Два самых узнаваемых и влиятельных футболиста мира при всей своей медийности не показали результат, который позволяет претендовать на награду. Это облегчает жизнь Бензема, но не гарантирует ему победу.

Рассмотрим конкурентов Бензема из топ-5 последнего рейтинга. Левандовски и Мбаппе рано вылетели из Лиги чемпионов. Оба в целом прямо сейчас не так убедительны, как Бензема. Их кандидатуры всерьёз рассматривать не стоит. Салах и Мане – другое дело. Оба могут выиграть четыре трофея с «Ливерпулем» по итогам сезона, в том числе одолеть «Реал» во главе с Бензема в финале Лиги чемпионов. Однако на фоне Карима Мохамед и Садио всё равно смотрятся блёкло.

Салах забил 30 голов (и отдал солидные 15 передач) в этом сезоне. Статистика Мане скромнее – 20 голов. Тем удивительнее наблюдать резко изменившийся нарратив в СМИ о том, что именно Мане – основной претендент на награду из «Ливерпуля» в случае победы в Лиге чемпионов.

«Есть один человек, способный помешать Бензема выиграть «Золотой мяч», — утверждает ESPN Великобритания, прикрепив фото Садио Мане.

Садио Мане Фото: David Ramos/Getty Images

Экспертное сообщество подхватило эту волну, практически забыв о существовании Салаха (про Мбаппе и Левандовского вообще уже не говорят). Идёт активное продвижения тезиса о том, что Мане – реальный претендент на награду.

«Фавориты в борьбе за «Золотой мяч» – это Садио Мане и Карим Бензема. Это добавит финалу перца, сделает его ещё масштабнее. Я по-прежнему считаю, что Бензема впереди, но если Мане выиграет Лигу чемпионов с «Ливерпулем» и они возьмут квадрупл, то это станет сильной заявкой. Это было бы отлично для Африки, но я по-прежнему поддерживаю Бензема», – заявил легенда «Арсенала» Тьерри Анри.

«Мане – это хороший вариант. Он уже выиграл Кубок Африки. Если он возьмёт Лигу чемпионов и АПЛ, а «Ливерпуль» оформит квадрупл, то на «Золотой мяч» почти наверняка будет претендовать игрок клуба. В таком случае Салах и Мане будут выделяться», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп предпочитает не делать громких заявлений, но тоже весьма оптимистично высказывается о Мане.

«Заслужил ли Мане «Золотой мяч»? Он проводит великолепный сезон, Садио – выдающийся игрок. Мне нечего сказать про «Золотой мяч» и все эти вещи, я не на 100 процентов понимаю всё это. Мане – игрок мирового уровня. Я не очень понимаю, почему вы задаёте этот вопрос сейчас, сезон ещё даже не закончился.

Если смотреть на это с исторической точки зрения, то, как мне кажется, почти всегда нужно что-то выиграть, чтобы взять «Золотой мяч». Если ты не Месси или Роналду, то, вероятно, нужно взять Лигу чемпионов, чего мы пока не сделали. Так что дайте нам ещё несколько недель, и мы посмотрим, чем всё закончится. Садио хочет вносить свой вклад, помогать команде, и это нравится мне больше всего», — подчеркнул Клопп.

Что мы имеем в итоге? Карим Бензема по большому счёту «наиграл» на «Золотой мяч», даже если бы «Реал» не прошёл «Манчестер Сити» в полуфинале ЛЧ. Гарантирована ли ему награда? Нет, если «Ливерпуль» окажется сильнее мадридского клуба в финале. К сожалению, заданная СМИ повестка может привести к повторению прошлогодней ситуации, когда Лионель Месси опередил Роберта Левандовского из-за большей благосклонности прессы.

Упомянутый выше ESPN имеет огромное влияние в медиасреде. Поклонники «Реала» называют этот портал «антимадридистским» и обвиняют в излишней симпатии к «ПСЖ», «Барселоне» и Месси. Есть веские доводы. ESPN признал Месси лучшим игроком «ПСЖ» даже в этом сезоне, когда дела у аргентинца, мягко говоря, не клеятся. В прошлом году американцы выражали куда больше симпатий Лео на фоне Левандовского. А теперь якобы решили начать кампанию против Бензема, продвигая Мане на «Золотой мяч». Возможно, эти обвинения выглядят необоснованными. Просто хочется верить в то, что в 2022 году объявление имени обладателя «Золотого мяча» не вызовет скандальных дискуссий. А это возможно только в том случае, если награду получит Карим Бензема.