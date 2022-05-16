«Маккаби» из Хайфы второй раз подряд стал чемпионом Израиля
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«Маккаби» из Хайфы выиграл чемпионат Израиля сезона-2021/2022.
Матч 9-го тура плей-офф чемпионата Израиля «Маккаби» из Хайфы с «Бней Сахнин» был отложен из-за нехватки сотрудников охраны у принимающей стороны. В другом матче предпоследнего тура плей-офф «Маккаби» из Тель-Авива сыграл вничью со счётом 1:1 с клубом «Хапоэль».
Благодаря этому «Маккаби» из Хайфы второй раз подряд стал чемпионом Израиля. Всего на счету клуба 14 завоеванных титулов чемпиона Израиля. Самым титулованным клубом в истории страны является «Маккаби» (Тель-Авив), побеждавший в чемпионате 23 раза. В активе «Хапоэля» также 14 завоёванных титулов.
«Маккаби» из Хайфы выступит в квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.
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