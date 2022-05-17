Руководство «Ювентуса» провело встречу с представителем Погба

Руководство «Ювентуса» провело встречу с представителем полузащитника «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, сообщает Football Italia.
Сообщается, Погба очень хочет вернуться в Турин, где у него все еще много друзей и товарищей по команде с момента его первого пребывания в клубе. Туринский клуб может предложить игроку € 7-8 млн в год фиксированной зарплаты, а также вступительный бонус.
При этом отмечается, что интерес к французу также проявляет «Пари Сен-Жермен».
Напомним, в нынешнем сезоне Погба принял участие в 27 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами.
Погба защищал цвета «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. За это время он провёл за туринцев 178 матчей, в которых забил 34 гола и сделал 40 результативных передач.
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