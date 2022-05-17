Главный тренер «Ньюкасла» — о победе над «Арсеналом»: лучшая игра с момента моего прихода

44-летний британский специалист Эдди Хау, возглавляющий «Ньюкасл», высказался о победе над лондонским «Арсеналом» (2:0) в домашней игре 37-го тура чемпионата Англии.
«Поражение в игре первого круга? Это был действительно разочаровывающий день, но уже тогда мы понимали, что впереди большая вторая половина сезона. К счастью, игроки блестяще справились с задачей.
Однозначно, это было лучшее выступление с момента моего прихода. Мотивацией была личная гордость, выступление перед нашими болельщиками и завершение сезона на хорошей ноте. Мы были очень агрессивны, хороши в плане физики. Это непростая игра, «Арсенал» выступает на высшем уровне. Спасибо игрокам.
Мы знали, что это то, чего мы не достигли по ходу сезона — получить хороший результат в матче с командой топ-6. В будущем нам придётся соревноваться с этими командами. Мы должны быть уверены, что можем победить где угодно и кого угодно.
Целая масса вещей помогла нам изменить результаты — единство, командный дух и январь определенно помогли нам привлечь качественных игроков. Важную роль сыграл и менталитет футболистов, они были полны решимости не вылететь. Самое сложное для меня этим летом — сохранить этот дух команды нетронутым, меняя при этом динамику игры», — приводит слова Хау BBC.
Самые яркие покеры в АПЛ последних лет.
Напомним, после 37 туров «Арсенал» располагается на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Канониры» набрали 66 очков и за тур до финиша чемпионата отстают от четвёртого места, которое занимает «Тоттенхэм», на два очка. «Ньюкасл» с 46 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице.
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