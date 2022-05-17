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«Погба? Я его не знаю». Аллегри отшутился о возможном возвращении Поля в «Ювентус»

«Погба? Я его не знаю». Аллегри отшутился о возможном возвращении Поля в «Ювентус»
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на слухи о проведённой встрече руководства туринского клуба с агентами 29-летнего звёздного французского хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, который выходит на рынок свободных агентов.

«Погба? Кто такой Погба? Я его не знаю… Может быть, это английское слово?! Я забыл о нём, это было слишком много лет назад (смеётся)», — приводит слова Аллегри журналист Фабрицио Романо в «Твиттере»

Главные качки в футболе.

Напомним, в нынешнем сезоне Погба принял участие в 27 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами.

Погба защищал цвета «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. За это время он провёл за туринцев 178 матчей, в которых забил 34 гола и сделал 40 результативных передач.

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