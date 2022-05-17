Аллегри высказался о решении Пауло Дибалы покинуть «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после встречи с «Лацио» (2:2) в 37-м туре чемпионата Италии выразил мнение о решении 28-летнего аргентинского нападающего Пауло Дибалы покинуть клуб на правах свободного агента ближайшим летом.
«Пауло был важным игроком в течение семи лет в «Ювентусе». Он был ребёнком, когда приехал сюда, и я чувствую, что помог ему вырасти в такого футболиста. Безусловно, Дибала заслужил своё место, и болельщики совершенно справедливо отдали ему дань уважения, которую он заслужил. Он многое отдал клубу с постоянной страстью и стабильным уровнем игры.
Почему Кьеллини улыбался, а Дибала плакал, хотя уходят оба? Это просто эмоции. Возможно, Джорджо будет плакать, когда вернётся домой сегодня вечером, Пауло не смог сдержаться. Я тоже испытывал бурю эмоций, видя их, я был рад испытать это всё, также как и другие», — приводит слова Аллегри Football Italia.
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб.
Напомним, Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский футболист принял участие в 28 матчах чемпионата Италии, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три гола в пяти матчах в Лиге чемпионов.
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