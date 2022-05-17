Погба опубликовал пост, посвящённый уходу Дибалы из «Ювентуса»
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29-летний французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался об уходе из «Ювентуса» нападающего Пауло Дибалы, с которым он вместе выступал за туринский клуб.
«Ты лучший игрок и лучший человек! Я очень рад, что у меня есть такой друг, как ты, также здорово было проводить с тобой время в «Ювентусе». Надеюсь увидеть тебя в ближайшее время», — гласит пост Поля в одной из социальных сетей.
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб.
Напомним, Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский футболист принял участие в 28 матчах чемпионата Италии, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три гола в пяти матчах в Лиге чемпионов.
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