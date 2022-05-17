Эден Азар нанёс серьёзную травму защитнику «Кадиса» Карлосу Акапо

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар в матче 37-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (1:1) грубо сфолил против защитника соперников Карлоса Акапо. В результате нарушения бельгийца у защитника был диагностирован перелом двух плюсневых костей. Азар за свой фол получил лишь жёлтую карточку. Карлос Акапо опубликовал фото последствий инцидента в своих соцсетях.

Азар жёстко встретил своего оппонента на 74-й минуте встречи, совершив серьёзную накладку. Вскоре после инцидента защитник «Кадиса» был заменён.

«Благодаря некоторым рьяным людям у меня сломаны вторая и третья плюсневые кости. Теперь пришло время выздороветь и отдать всего себя в следующие выходные», — написал Акапо в своих соцсетях.

Главный тренер «Кадиса» Серхио Гонсалес был в недоумении почему бельгиец не получил красной карточки за этот эпизод.

Эден Азар, в этом сезоне провёл всего 22 матча за «Реал». Он совершил этот грубый фол всего через 10 минут после выхода на замену во втором тайме. Примечательно, что бельгиец всю карьеру в мадридском «Реале» страдает от всевозможных травм.

Обзор матча 37-го тура испанской Примеры «Кадис» — «Реал Мадрид» (1:1):

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