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«Арсенал» рассматривает форварда «Лилля» в качестве альтернативы Жезусу, цена — € 65 млн

«Арсенал» рассматривает форварда «Лилля» в качестве альтернативы Жезусу, цена — € 65 млн
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Нападающий французского «Лилля» Джонатан Дэвид рассматривается лондонским «Арсеналом» в качестве альтернативы форварду «Манчестер Сити» Габриэлу Жезусу. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

По сведениям источника, французский клуб запросит за 22-летнего футболиста € 65 млн.

Дэвид стал футболистом «Лилля» в 2020 году, перейдя из бельгийского «Гента» за € 27 млн. В нынешнем сезоне канадский нападающий в 47 матчах во всех турнирах забил 19 голов. Соглашение между Дэвидом и французской командой истекает в 2025 году. Рыночная стоимость Дэвида оценивается порталом Transfermarkt в € 50 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно «Арсенал» может подписать нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса.

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