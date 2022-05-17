«Айнтрахт» не сможет взять с собой своего талисмана орла на финальный матч Лиги Европы
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Франкфуртскому «Айнтрахту» не разрешат привезти своего талисмана орла Аттилу на финальный матч Лиги Европы с «Рейнджерс», который состоится в Севилье 18 мая. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, испанское законодательство требует 15-дневного карантина для ввоза животных, из-за чего орёл останется во Франкфурте.
Птица, символ немецкой команды, пролетает над стадионом «Дойче Банк» в каждом домашнем матче команды и сопровождает клуб с 2006 года в кубковых финалах. Однако на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье эта серия прервётся.
Финальный матч Лиги Европы сезона-2021/2022 «Айнтрахт» (Франкфурт) – «Рейнджерс» (Глазго) состоится завтра, 18 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
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