Тренер, выигравший в этом году Кубок Франции, отказался возглавить сборную Кот-д'Ивуара

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре отказался от возможности возглавить сборную Кот-д'Ивуара. Об этом сообщает Get French Football News.

В нынешнем сезоне «Нант» под руководством Антуана Комбуаре завоевал Кубок Франции, в финале одолев «Ниццу» со счётом 1:0.

В прошлом сезоне Комбуаре пришёл в «Нант» по ходу розыгрыша Лиги 1 и сумел спасти команду от вылета во второй дивизион. В сезоне-2021/2022 «Нант» под его руководством после 37 туров чемпионата занимает высокое девятое место в турнирной таблице.

По информации источника, Федерация футбола Кот-д'Ивуара обратилась к кандидатуре Комбуаре после отставки Патриса Бомеля, который не смог вывести африканскую сборную на ЧМ-2022 в Катаре. И хотя тренер-ветеран, как сообщается, был польщён, он отклонил их предложение.

Тем не менее будущее Комбуаре в «Нанте» остаётся неопределённым из-за непростых отношений тренера с владельцем клуба Вальдемаром Китой.