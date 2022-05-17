Агент Гбамена ответил на вопрос о будущем полузащитника в ЦСКА

Агент Бернард Колиньон, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Жан-Филиппа Гбамена, права на которого принадлежат «Эвертону», высказался о будущем футболиста в московском клубе.



«Останется ли Гбамен в ЦСКА? Пока что не знаю. Я буду говорить с обеими сторонами, когда завершится сезон. Счастлив ли игрок в ЦСКА и хотел бы сам остаться? Следует задать этот вопрос ему. К сожалению, я не могу ответить за него», — сказал Колиньон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Гбамен перешёл из «Эвертона» в ЦСКА на правах аренды в январе текущего года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.