Агент Гбамена ответил на вопрос о будущем полузащитника в ЦСКА
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Агент Бернард Колиньон, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Жан-Филиппа Гбамена, права на которого принадлежат «Эвертону», высказался о будущем футболиста в московском клубе.
«Останется ли Гбамен в ЦСКА? Пока что не знаю. Я буду говорить с обеими сторонами, когда завершится сезон. Счастлив ли игрок в ЦСКА и хотел бы сам остаться? Следует задать этот вопрос ему. К сожалению, я не могу ответить за него», — сказал Колиньон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Гбамен перешёл из «Эвертона» в ЦСКА на правах аренды в январе текущего года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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