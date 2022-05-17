Источник: Дзагоев и Марио Фернандес покинут ЦСКА по окончании сезона

Игроки ЦСКА Марио Фернандес и Алан Дзагоев покинут команду по окончании сезона-2021/2022. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Фернандес перешёл в ЦСКА из «Гремио» в 2012 году. В текущем сезоне Марио сыграл за красно-синих 29 матчей и отметился 2 голами. Соглашение Фернандеса с клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024. Нынешний контракт Дзагоева с армейцами рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

Дзагоев — воспитанник тольяттинской академии имени Коноплёва. Выступал за «Крылья Советов-СОК», после чего перешёл в ЦСКА, где играет с 2008 года. В текущем сезоне Алан принял участие в 30 играх Российской Премьер-Лиги, в них он отметился 3 голевыми передачами. В минувшем сезоне футболист во всех турнирах провёл 21 матч, забил два гола и сделал три результативные передачи. Всего за московскую команду Алан провёл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 голевые передачи.