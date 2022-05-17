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Евгений Гинер отреагировал на последние новости вокруг ЦСКА

Евгений Гинер отреагировал на последние новости вокруг ЦСКА
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Заместитель председателя совета директоров, президент ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на последние новости вокруг московского клуба.

«Я не знаю, какие последние новости. Новости не читаю», — сказал Гинер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее появилась информация, что футболисты ЦСКА Марио Фернандес и Алан Дзагоев покинут стан армейцев после завершения сезона-2021/2022. Также Sport24 сообщил, что полузащитник московской команды Алан Дзагоев завершит карьеру по окончании текущего сезона.

Московский ЦСКА в 29 матчах набрал 47 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее досрочно чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».

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Источник: Дзагоев и Марио Фернандес покинут ЦСКА по окончании сезона
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