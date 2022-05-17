Евгений Гинер отреагировал на последние новости вокруг ЦСКА

Заместитель председателя совета директоров, президент ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на последние новости вокруг московского клуба.



«Я не знаю, какие последние новости. Новости не читаю», — сказал Гинер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее появилась информация, что футболисты ЦСКА Марио Фернандес и Алан Дзагоев покинут стан армейцев после завершения сезона-2021/2022. Также Sport24 сообщил, что полузащитник московской команды Алан Дзагоев завершит карьеру по окончании текущего сезона.

Московский ЦСКА в 29 матчах набрал 47 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее досрочно чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».