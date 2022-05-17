Руководство «Манчестер Сити» хочет, чтобы Гюндоган покинул команду летом
Поделиться
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может летом покинуть клуб. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, руководство «горожан» сообщило агентам 31-летнего игрока, что больше не нуждается в его услугах.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Гюндоган провёл за «Сити» 26 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Илкай Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» из «Боруссии» (Дортмунд) 1 июля 2016 года. Его текущая стоимость согласно Transfermarkt составляет € 35 млн.
Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить свою карьеру в американской лиге МЛС, а также в одном из клубов чемпионата Турции.
Комментарии
- 17 мая 2022
-
20:40
-
20:21
-
20:16
-
20:14
-
19:57
-
19:55
-
19:48
-
19:30
-
19:29
-
19:21
-
19:06
-
18:46
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:17
-
18:17
-
18:15
-
18:07
-
17:59
-
17:45
-
17:43
-
17:30
-
17:23
-
17:22
-
17:04
-
16:48
-
16:41
-
16:34
-
16:23
-
16:19
-
16:09
-
16:04
-
16:04
-
16:01
Партнерский контент