Руководство «Манчестер Сити» хочет, чтобы Гюндоган покинул команду летом

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может летом покинуть клуб. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, руководство «горожан» сообщило агентам 31-летнего игрока, что больше не нуждается в его услугах.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Гюндоган провёл за «Сити» 26 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Илкай Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» из «Боруссии» (Дортмунд) 1 июля 2016 года. Его текущая стоимость согласно Transfermarkt составляет € 35 млн.



Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить свою карьеру в американской лиге МЛС, а также в одном из клубов чемпионата Турции.

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