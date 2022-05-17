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Какой же «Спартак» скандальный! Обзор 29-го тура РПЛ

Какой же «Спартак» скандальный! Обзор 29-го тура РПЛ
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«Чемпионат» представляет шестой выпуск подкаста про РПЛ. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 29-й тур. Разбираем суперматч «Локомотива» и «Динамо» (между которыми по-прежнему пропасть в плане игры), размышляем о катастрофе Леонида Слуцкого, чей «Рубин» оказался на грани вылета в ФНЛ, и выясняем, испугался ли «Зенита» Паоло Ваноли.

Таймкоды:

0:00 — Всем привет!
0:17 — «Сочи» с медалями! У нашей редакции новый кумир
4:24 — Суперматч от «Локо» и «Динамо». Но между командами пропасть
13:41 — «Урал» сильнее «Рубина» во всём. Слуцкому пора заканчивать?
19:56 — «Спартак» — короли скандалов. А Ваноли струсил перед «Зенитом»?
36:04 — ЦСКА сам виноват в поражении. Зато исполняется мечта Галицкого

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