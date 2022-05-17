Какой же «Спартак» скандальный! Обзор 29-го тура РПЛ

«Чемпионат» представляет шестой выпуск подкаста про РПЛ. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 29-й тур. Разбираем суперматч «Локомотива» и «Динамо» (между которыми по-прежнему пропасть в плане игры), размышляем о катастрофе Леонида Слуцкого, чей «Рубин» оказался на грани вылета в ФНЛ, и выясняем, испугался ли «Зенита» Паоло Ваноли.

Таймкоды:



0:00 — Всем привет!

0:17 — «Сочи» с медалями! У нашей редакции новый кумир

4:24 — Суперматч от «Локо» и «Динамо». Но между командами пропасть

13:41 — «Урал» сильнее «Рубина» во всём. Слуцкому пора заканчивать?

19:56 — «Спартак» — короли скандалов. А Ваноли струсил перед «Зенитом»?

36:04 — ЦСКА сам виноват в поражении. Зато исполняется мечта Галицкого