Роман Бабаев отреагировал на последние новости о ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал последние новости о команде.



«На фоне большого количества информации из СМИ о нашем клубе хотим сказать, что в ближайшие дни на регулярной основе мы будем максимально оперативно сообщать обо всех изменениях в основной команде по мере их подтверждения», — приводит слова Бабаева пресс-служба ЦСКА.

Ранее появилась информация, что футболисты ЦСКА Марио Фернандес и Алан Дзагоев покинут стан армейцев после завершения сезона-2021/2022. Позже сообщалось, что полузащитник московской команды Алан Дзагоев завершит карьеру по окончании текущего сезона, однако футболист опроверг эту информацию.



Московский ЦСКА в 29 матчах набрал 47 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее досрочно чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».