Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Барселоны» отреагировал на информацию о возможном уходе Френки де Йонга

Президент «Барселоны» отреагировал на информацию о возможном уходе Френки де Йонга
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Френки де Йонга из каталонской команды.

«Я не знаю, будем ли мы расставаться с важными игроками. Если мы заключим какие-то сделки, может быть, это и не понадобится. Приоритетом для нас сейчас является финансовая ситуация в клубе. Мы сделаем всё возможное для клуба», — приводит слова Лапорты Catalunya Radio.

Ранее сообщалось, что интерес к де Йонгу проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Напомним, Френки де Йонг перешёл в испанскую команду из «Аякса» в 2019 году. В нынешнем сезоне 25-летний нидерландский футболист принял участие в 31 матче чемпионата Испании, забил три гола и отдал три результативные передачи. Полузащитник вызывается в сборную Нидерландов с 2018 года.

«Хетафе» — «Барселона». Испанская Примера – 2021/2022. 37-й тур

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Ман Сити» вступил в гонку за подписание Френки де Йонга. Им также интересуется «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022