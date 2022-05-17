Президент «Барселоны» отреагировал на информацию о возможном уходе Френки де Йонга

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Френки де Йонга из каталонской команды.



«Я не знаю, будем ли мы расставаться с важными игроками. Если мы заключим какие-то сделки, может быть, это и не понадобится. Приоритетом для нас сейчас является финансовая ситуация в клубе. Мы сделаем всё возможное для клуба», — приводит слова Лапорты Catalunya Radio.



Ранее сообщалось, что интерес к де Йонгу проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».



Напомним, Френки де Йонг перешёл в испанскую команду из «Аякса» в 2019 году. В нынешнем сезоне 25-летний нидерландский футболист принял участие в 31 матче чемпионата Испании, забил три гола и отдал три результативные передачи. Полузащитник вызывается в сборную Нидерландов с 2018 года.

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