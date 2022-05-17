Вратарь «Айнтрахта» Трапп: сделаем всё, чтобы «Рейнджерс» было трудно играть против нас

Вратарь франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы УЕФА с «Рейнджерс».



«Мы увидим две команды, которые имеют схожий стиль игры и будут выступать при поддержке своих невероятных болельщиков. Это один из самых интересных финалов. Это будет очень сложно и напряжённо, но мы знаем, что сделаем всё, чтобы сопернику было трудно играть против нас.



Это был особенный сезон, мы заслужили право выступить в финале. Конечно, теперь мы надеемся осуществить нашу большую мечту — привезти трофей домой и отпраздновать победу с болельщиками», — приводит слова Траппа пресс-служба УЕФА.

Финал Лиги Европы УЕФА «Айнтрахт» — «Рейнджерс» состоится завтра, 18 мая, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск.