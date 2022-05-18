Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес покинул стадион после матча с «Саутгемптоном» на костылях

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес покинул стадион после матча с «Саутгемптоном» на костылях. Об этом сообщает инсайдер Джон Пирс в своей социальной сети.

Игрок покинул стадион «Сент-Мэри» в защитном ботинке — пострадала левая нога англичанина.

На 13-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Саутгемптона» Нейтан Редмонд. На 27-й минуте нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино сравнял счёт, забив гол после передачи форварда мерсисайдского клуба Диогу Жоты. На 67-й минуте победный гол мерсисайдцев забил защитник Жоэль Матип.



«Ливерпуль» набрал 89 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (40) находится на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (90).