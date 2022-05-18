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Роналдиньо — о Леау: он один из лучших игроков в мире

Роналдиньо — о Леау: он один из лучших игроков в мире
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Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо высказался о нападающем «Милана» Рафаэле Леау.

«Он мне очень нравится, он отличный футболист. Один из лучших сейчас в мире», — цитирует Роналдиньо CalcioNews24 со ссылкой на DAZN.

В текущем сезоне 22-летний португальский футболист сыграл за «Милан» в 41 матче во всех турнирах, забив 14 голов, а также отдав 9 результативных передач. Леау перешёл в «Милан» из «Лилля» в 2019 году за € 35 млн.

После 37 матчей чемпионата Италии «красно-чёрные» занимают первое место в турнирной таблице, набрав 83 очка. «Милан» опережает «Интер» на два балла. В последнем туре подопечные Стефано Пиоли сыграют с «Сассуоло» в гостях. «Интер» на домашнем стадионе примет «Сампдорию».

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