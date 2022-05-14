Роналдиньо — о Бензема: надеюсь, он выиграет много индивидуальных наград

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо высказался о нападающем мадридского «Реала» Кариме Бензема.
«Я люблю Бензема. Он игрок, который обладает прекрасными качествами. В этом сезоне дела у него идут очень хорошо. Я надеюсь, что он выиграет как можно больше индивидуальных наград», — цитирует Роналдиньо RMC Sport.
В текущем сезоне Бензема сыграл в 44 матчах за «Реал» во всех турнирах, забив 44 гола, а также отдав 15 результативных передач. 34-летний французский нападающий является лучшим бомбардиром чемпионата Испании (27) и Лиги чемпионов (15).
Контракт Бензема с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Француз выступает за мадридский клуб на протяжении 11 лет.
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